Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kakulangan ng ideya, bagong hamon ng hukbo ng Amerika para sa pag-atake sa Iran
Inihayag ng CNN sa isang ulat:
Ang hukbo ng Amerika ay humiling sa mga sundalo nito ng "malikhaing" ideya upang parusahan ang Iran.
Ang kahilingang ito ay ipinadala sa pamamagitan ng isang email mula sa isang matataas na opisyal sa command ng hukbo ng Amerika na responsable sa pagpapatupad ng digmaan ni Donald Trump laban sa Iran, at nakasaad dito: "Kailangan namin ng mga ideya."
Washington – Ahensyang Balita ng CNN – Sa isang hakbang na nagpapakita ng estratehikong dead end ng Washington sa Iran, isang matataas na opisyal ng CENTCOM, sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang group email sa malawak na hanay ng mga military analyst, ay humiling sa kanila na magmungkahi ng "bago, malikhain, at hindi karaniwang mga paraan" upang magpataw ng presyon at parusahan ang Iran.
Batay sa isang ulat na inilabas noong Lunes, ang email na ito, na ipinadala sa pamagat na "Kailangan namin ng mga ideya," ay itinuturing na isang hindi karaniwang pamamaraan sa mga military body at nagpapakita ng matinding limitasyon ng mga opsyon na kinakaharap ng White House upang pilitin ang Tehran na tanggapin ang mga kondisyon. Isang mapagkukunang may alam ang nagsabi sa CNN na sinusuri ng CENTCOM ang lahat ng mga opsyon at hindi direktang kinikilala ang pangangailangan para sa muling pagsusuri sa kasalukuyang estratehiya.
Ang kahilingang ito para sa pagbuo ng mga ideya ay ginawa sa panahon na ang airstrike sa mga nakalipas na linggo ay nabigo na pilitin ang Iran na bumalik sa mesa ng negosasyon at kinikilala ng mga military sources na dahil sa tibay ng nuclear at underground facilities ng Iran, ang mga conventional weapons lamang ay hindi magiging epektibo. Inilarawan ni Timothy Hawkins, tagapagsalita ng CENTCOM, ang hakbang na ito sa loob ng balangkas ng "mahabang kasaysayan ng pag-iisip at paggawa sa mga makabagong paraan" sa command na ito.
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