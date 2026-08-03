Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tinanggihan din ng Pakistan ang pag-aangkin ng "dilaw na aso" tungkol sa negosasyon
Habang inaangkin ng kriminal na si Trump na ang negosasyon sa Iran ay magsisimula sa Lunes, binigyang-diin ng mga opisyal ng Pakistan na "wala pang tiyak na petsa o lugar ang natapos para sa direktang negosasyon ng Iran at Amerika."
Ayon sa ulat ng Anadolu, na binanggit ang isang matataas na opisyal ng Pakistan:
"Walang pulong na nakaiskedyul, hindi bababa sa susunod na 24 na oras, sa pagitan ng mga negosyador ng Amerika at Iran sa Islamabad."
Islamabad – Ahensyang Balita ng Anadolu – Isang matataas na opisyal ng Pakistan noong Lunes ay nagpahayag na walang petsa ang natapos para sa muling pagsisimula ng direktang negosasyon ng Iran at Amerika at hindi bababa sa susunod na 24 na oras, walang pulong ang gaganapin sa Islamabad. Ang mga pahayag na ito ay ginawa bilang tugon sa paratang ni Donald Trump na ang negosasyon ay magsisimula sa Lunes. Batay sa mga mapagkukunang may alam, ang Pakistan at Qatar ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa Tehran at Washington upang matukoy ang posibleng oras at lugar ng mga negosasyong ito, at ang Islamabad at Doha ay itinuturing na mga pangunahing opsyon para sa pagho-host ng mga pulong. Hanggang Agosto 3, 2026, ang Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Iran ay tumanggi rin sa anumang direktang pag-uusap sa Amerika.
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