Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagsisiwalat ng kumander ng hukbo ng Zionist: Isang-katlo ng mga tanke ng 195th Battalion ay hindi na gumagana
Iniulat ng pahayagang Hebrew na Maariv, na binanggit ang kumander ng 195th Battalion ng hukbo ng Zionist regime, na ang isang-katlo ng mga tanke ng yunit na ito ay may sira at hindi na gumagana, at ang ilan sa mga ito ay walang makina.
Occupied Jerusalem – Pahayagang Maariv – Ang kumander ng 195th Armored Battalion ng hukbo ng Zionist regime, sa isang panayam, ay nagsiwalat na ang isang-katlo ng mga tanke ng yunit na ito, dahil sa pagkasira na dulot ng mahabang labanan sa Gaza at iba pang mga prente, ay hindi na gumagana at ang ilan sa mga ito ay walang makina. Batay sa ulat na ito, ang kalagayang ito ay bunga ng pagpapahaba ng digmaan at matinding pagkasira ng mga armored vehicle ng hukbo ng rehimeng ito at ang ilan sa mga tanke ay lubhang napinsala na hindi na sila maaaring ayusin at dapat alisin mula sa operational cycle.
Ang pagsisiwalat na ito ay inilabas sa panahon na ang Hebrew media ay dati nang nag-ulat ng matinding kakulangan ng mga spare parts at military equipment sa hukbo ng Zionist regime. Binigyang-diin ng mga military expert na ang pagpapatuloy ng mahabang digmaan nang walang sapat na logistical support ay lubhang nagpapababa sa kakayahang lumaban ng mga armored units. Hanggang Agosto 3, 2026, ang hukbo ng Zionist regime ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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