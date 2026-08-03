Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-"Tahimik na genocide" sa Gaza / Panganib ng kamatayan dahil sa matinding kakulangan ng mga gamot laban sa kanser
Ang Ministry of Health ng Gaza, sa pagbabala tungkol sa sinadyang pag-alis ng access sa gamot at paglikha ng isang "tahimik na genocide," ay nagpahayag na ang Gaza Strip ay nahaharap sa 47 porsyentong kakulangan ng kabuuang mga gamot at 85 porsyentong kakulangan ng mga laboratory materials; isang krisis na ang pinakamataas ay ang 61 porsyentong kakulangan ng mga gamot laban sa kanser at mga sakit sa dugo, na dahil sa kumpletong pagtigil ng mga treatment protocol, ay naglalagay sa buhay ng mga pasyenteng ito sa tiyak na panganib ng kamatayan.
Gaza – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang Ministry of Health ng Gaza noong Linggo, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang pahayag, ay nagbabala tungkol sa nalalapit na pagbagsak ng treatment system sa rehiyong ito at itinuring ito bilang resulta ng "sinadyang pag-alis ng access sa gamot at medical equipment." Batay sa pahayag na ito, ang kakulangan ng mga gamot laban sa kanser at mga sakit sa dugo ay umabot sa 61 porsyento at ang mga reserba ng maraming pangunahing gamot sa Gaza ay bumaba sa zero. Si Muhammad Abu Afsh, director ng medical relief sa Gaza, ay nagpahayag na humigit-kumulang 14,000 cancer patients at 24,000 heart patients sa rehiyong ito ay nangangailangan ng agarang paggamot at ang kakulangan ng cardiovascular drugs ay lumampas na sa 75 porsyento.
Nagbabala rin ang mga health bodies tungkol sa matinding kakulangan ng blood bags at laboratory materials. Higit sa 70 porsyento ng mga treatment center sa Gaza ay nawala sa serbisyo at ang mga gusali ng blood bank sa Khan Younis at Rafah ay ganap na nawasak. Batay sa mga ulat, mahigit 1,300 cancer patients ang namatay habang naghihintay ng transfer para sa paggamot sa labas ng Gaza at sa kasalukuyan, higit sa 20,000 pasyente ang nangangailangan ng agarang medical transfer. Inilarawan ng Ministry of Health ng Gaza ang sitwasyong ito bilang "tahimik na genocide" at hinimok ang pandaigdigang komunidad na gumawa ng agarang aksyon para sa muling pagbubukas ng mga ligtas na humanitarian corridors at pagpasok ng mga mahahalagang gamot.
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