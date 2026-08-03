Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-CNN: Pagdidiin ng presyon ng Amerika sa Iran; pag-amin sa pagkabigo ng mga pag-atake na pilitin ang Tehran na makipag-usap
Isang matataas na opisyal ng CENTCOM ang humiling sa mga military analyst na magmungkahi ng "malikhain at hindi karaniwang" mga paraan upang pataasin ang presyon sa Iran. Ang kahilingang ito ay nagpapakita na ang Washington ay hindi nasisiyahan sa hindi pagbubunga ng kasalukuyang estratehiya nito.
Ayon sa ulat ng CNN, ang mga intelligence body ng Amerika ay naniniwala na ang airstrike sa mga nakalipas na linggo ay nabigo ring pilitin ang Islamic Republic of Iran na makipag-usap.
Washington – Ahensyang Balita ng CNN – Isang matataas na opisyal sa intelligence branch ng CENTCOM, sa pamamagitan ng isang email na ipinadala sa mga nakalipas na araw sa malawak na hanay ng mga military analyst, ay humiling sa kanila na magmungkahi ng "bago, malikhain, at hindi karaniwang" mga paraan upang magpataw ng presyon at "parusahan" ang Iran. Ang hindi karaniwang kahilingang ito, na ayon sa mga military officials ay nagpapakita ng matinding limitasyon ng mga opsyon na kinakaharap ng White House, ay ginawa sa panahon na ang airstrike sa mga nakalipas na linggo ay nabigo na pilitin ang Iran na bumalik sa mesa ng negosasyon.
Ayon sa ulat ng CNN, ang CIA at ang Defense Intelligence Agency ay hiwalay ding tinasa na ang kasalukuyang uri ng airstrike ay tinasa na napakababa ang posibilidad na baguhin ang posisyon ng Iran sa negosasyon, at ito ay sa panahon na si Donald Trump, sa kabila ng pag-aangkin ng pagsisimula ng negosasyon mula Lunes, ay hinarap ng opisyal na pagtanggi ng mga opisyal ng Iran. Naniniwala ang mga analista na hangga't hindi nalulutas ang kontrol sa Strait of Hormuz at ang isyu ng pag-aangat ng mga sanction, ang Tehran ay walang motibasyon na bumalik sa mesa ng negosasyon at ang dead end na ito ay nagpataas ng mga pagdududa tungkol sa pagiging epektibo ng military strategy ng Washington.
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