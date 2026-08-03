Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Israeli Broadcasting Corporation: May mga katanungan tungkol sa mga reserba ng uranium ng Iran
Iniulat ng ahensyang balita ng Israel, na binanggit ang mga opisyal na awtoridad:
Ang karamihan ng kasalukuyang negosasyon ng Iran at Amerika ay nakatuon sa Strait of Hormuz, habang ang kapalaran ng iba pang mga isyu ay nananatiling hindi tiyak, ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang mga reserba ng uranium ng Iran at ang mga pangako ng administrasyon ni Trump tungkol sa pag-uugali ng Tehran.
Iniulat ng Channel 12, na binanggit ang mga mapagkukunan, na si Netanyahu at ang mga miyembro ng security cabinet ay nabalitaan ang desisyon ni Trump na kanselahin ang pag-atake sa Iran sa pamamagitan ng kanyang post sa TruthSocial / Al Jazeera.
Tel Aviv – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang Channel 12 ng telebisyon ng Zionist regime, na binanggit ang mga matataas na opisyal ng Israel, ay nag-ulat na bagaman ang kasalukuyang negosasyon sa pagitan ng Iran at Amerika ay pangunahing nakatuon sa kalagayan ng Strait of Hormuz, ang mga seryosong katanungan tungkol sa kapalaran ng mga reserba ng enriched uranium ng Iran at gayundin ang likas na katangian ng mga pangako na tatanggapin ng administrasyon ni Trump tungkol sa hinaharap na pag-uugali ng Tehran ay nananatili pa rin, at ang paksang ito ay naging isa sa mga pangunahing alalahanin ng mga partidong sangkot. Naniniwala ang mga analista na ang anumang pangwakas na kasunduan ay dapat magtakda ng isang tiyak na mekanismo para sa pagbabawas o pag-aalis ng mga reserbang ito, kung hindi, ang nuclear threat ng Iran ay mananatili at ang ekonomiya ng Iran, sa pagbabalik ng mga kita ng langis at pagpapalaya ng mga nakabekeng asset, ay magkakaroon din ng kakayahang muling itayo ang missile program at suportahan ang mga rehiyonal na kaalyado nito.
Samantala, ayon sa ulat ng Channel 12, ang mga tensyon sa unilateral na paggawa ng desisyon ng Washington ay tumaas. Ang Hebrew sources ay nagpahayag na si Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Zionist regime, at iba pang mga miyembro ng security cabinet, ay nabalitaan ang nakakagulat na desisyon ni Donald Trump na kanselahin ang isang malawakan at coordinated na pag-atake laban sa Iran, sa pamamagitan lamang ng isang post na inilathala ng Pangulo ng Amerika sa social network na "Truth Social." Inilarawan ng mga opisyal ng Israel ang hakbang na ito bilang "nakakabigo" at nagpahayag ng kawalang-kasiyahan sa pagiging nasa isang "information fog" at sinabi na sa loob ng ilang oras ay wala silang alam sa pagbabago ng posisyon ng Washington.
Isang matataas na opisyal ng Israel ang nagsabi sa Channel 12: "Itinutok namin ang lahat ng aming mga mapagkukunan sa isang prente upang malaman na kami ay nasa pinakamataas na antas ng alerto sa loob ng mahabang panahon na walang resulta. Hindi namin maintindihan kung ano ang pangwakas na layunin ng Pangulo." Gayunpaman, ang hukbo ng Zionist regime ay nananatili sa mataas na antas ng alerto.
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