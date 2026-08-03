Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ayatollah Modarresi: Ang pagpili kay Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei ay nagdulot ng kasiyahan / Ayatollah Ramezani: Ang Pinuno ng Rebolusyon ay isang asetiko, iskolar, at may malalim na pananaw sa pulitika
Ang Dakilang Ayatollah Sayyid Muhammad Taqi Modarresi, isa sa mga dakilang sanggunian ng Iraq, sa kanyang pagpupulong sa Pangkalahatang Kalihim ng Pandaigdigang Kapulungan ng Ahl al-Bayt, sa pagpapahayag ng kasiyahan sa pagpili kay Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei bilang bagong pinuno ng Rebolusyong Islamiko, ay nagbigay-diin sa pangangailangan na mapanatili at ipagpatuloy ang mahalagang pamana ng nakaraang pamumuno at nagpaalala na ang pagpipiliang ito ay pipigil sa pagpapahina ng karanasan at landas ng Pinunong Martir ng Rebolusyon.
Sa pulong na ito, si Ayatollah Reza Ramezani, sa pagtukoy sa kanyang akademiko at intelektwal na ugnayan sa bagong pinuno ng Rebolusyon, ay inilarawan siya bilang isang asetiko na iskolar, isang kilalang mujtahid, at may malalim na pananaw sa pulitika na may maimpluwensyang papel sa mga intelektwal na pagbabago ng mga seminaryo.
Qom – Ahensyang Balita ng Hawza – Ang Dakilang Ayatollah Sayyid Muhammad Taqi Modarresi, isa sa mga dakilang sanggunian ng Iraq, noong Martes, Agosto 4, 2026, sa kanyang pagpupulong kay Ayatollah Reza Ramezani, Pangkalahatang Kalihim ng Pandaigdigang Kapulungan ng Ahl al-Bayt, habang nagpapahayag ng kasiyahan sa pagpili kay Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei bilang bagong pinuno ng Rebolusyong Islamiko, ay nagbigay-diin sa pangangailangan na mapanatili at ipagpatuloy ang mahalagang pamana ng nakaraang pamumuno at nagpaalala na ang pagpipiliang ito ay magpapatuloy sa landas at karanasan ng Pinunong Martir ng Rebolusyon. Ayon sa ulat ng Hawza News Agency, ang mataas na sanggunian ng mga Shiite sa Karbala ay kinondena ang anumang "paggapang at kawalang-galang" sa bagong pinuno ng Rebolusyon at, sa pagpapahalaga sa mga pagsisikap ng nakaraang pamumuno sa pagpapalakas ng mga seminaryo at relihiyosong kapulungan, ay nagdiin sa pagpapanatili ng katayuang ito at pag-iingat sa pamana ng Pinunong Martir.
Sa pagpapatuloy ng pulong na ito, si Ayatollah Ramezani, sa pagtukoy sa kanyang akademiko at intelektwal na ugnayan sa bagong pinuno ng Rebolusyon, ay inilarawan siya bilang isang "asetiko, kilalang mujtahid, may pananaw sa mga relihiyosong usapin at may malalim na pananaw sa pulitika," at itinuring siya bilang isa sa mga maimpluwensyang personalidad sa mga intelektwal na pagbabago ng mga seminaryo at sa pagtatag ng sibilisasyong Islamiko.
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