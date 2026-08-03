Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagbibigay-diin ni al-Zaydi sa pagpapatuloy ng pagsisikap na ipagtanggol ang soberanya ng Iraq
Si al-Zaydi, Punong Ministro ng Iraq, ay nagpahayag:
Ang pamahalaan ay tagapaggarantiya ng mga karapatan ng lahat ng mamamayan at magpapatuloy sa pagprotekta sa soberanya ng Iraq, monopolyo ng armas sa kamay ng pamahalaan, pagpapatuyo ng mga mapagkukunan ng katiwalian, at pagpapatuloy sa pagpapatatag ng seguridad, katatagan, pag-unlad, at katarungan.
Baghdad – Opisyal na Ahensyang Balita ng Iraq – Si Ali al-Zaydi, Punong Ministro ng Iraq, ay muling nagbigay-diin sa determinasyon ng kanyang pamahalaan na ipagtanggol ang pambansang soberanya, monopolyo ng armas sa kamay ng pamahalaan, at labanan ang katiwalian. Siya, na sa edad na 40 ay itinuturing na pinakabatang Punong Ministro sa kasaysayan ng Iraq at hinirang para sa posisyong ito ng Shiite Coordination Framework coalition, sa kanyang pahayag ay nagpahayag na ang pamahalaan ay tagapaggarantiya ng mga karapatan ng lahat ng mamamayan at magpapatuloy sa pagpapatatag ng seguridad, katatagan, pag-unlad, at katarungan.
Si al-Zaydi, na may background sa ekonomiya at pamamahala at dati ay namuno sa board of directors ng "Al-Janoub" bank at ilang malalaking pang-ekonomiya at pang-edukasyon na institusyon, mula nang magsimula ang kanyang panunungkulan noong Mayo 2026, ay nahaharap sa ilang hamon kabilang ang mga rehiyonal na tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika gayundin ang mga panloob na pang-ekonomiya at seguridad na krisis. Dati rin siya, sa kanyang mga unang pahayag matapos ang kanyang misyon na bumuo ng gabinete, ay nagbigay-diin sa pagharap sa mga panloob at panlabas na hamon at paglikha ng balanse sa rehiyonal at internasyonal na relasyon ng Iraq.
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