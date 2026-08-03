Video| Malawakang Sunog sa Kagubatan sa Vernon, Canada

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Malawakang Sunog sa Kagubatan sa Vernon, Canada; Maraming Bahay ang Natupok at Libu-libo ang Inilikas.
Isang malawakang sunog sa kagubatan ang sumiklab sa Vernon, sa lalawigan ng British Columbia, Canada, na sumira sa maraming tahanan at pumilit sa libu-libong residente na lumikas. Ang tinatawag na Bradley Creek wildfire ay unang natuklasan noong Biyernes at lumaki nang husto dahil sa malakas na hangin na umaabot sa 115 kilometro bawat oras. Sa ngayon, ang sunog ay sumasaklaw na sa mahigit 26 square kilometers (2,603 ektarya).
Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, mahigit 5,000 katao ang inilikas mula sa kanilang mga tahanan sa nakalipas na 24 oras. Marami sa mga lumikas ang pansamantalang nananatili sa Vernon at West Kelowna. Ang Okanagan Indian Band at ang Regional District of North Okanagan ay naglabas ng magkahiwalay na evacuation orders para sa mga residente sa mga lugar na nanganganib ng apoy. Nagbabala ang mga opisyal na ang sunog ay lumilikha ng isang malaking panganib sa buhay.
Ang malakas na hangin ay nagtulak ng apoy patungo sa Westside Road at Okanagan Lake, at may babala na ang mga baga ng apoy ay maaaring tumawid sa lawa. Sinabi ng mga residente na napilitan silang iwanan ang kanilang mga tahanan, mga ari-arian, at sa ilang pagkakataon, ang kanilang mga alagang hayop upang makatakas sa mabilis na pagkalat ng apoy. Sinabi ng BC Wildfire Service na patuloy ang paglaban sa apoy gamit ang mga ground crew at helicopter, ngunit hinihimok ang mga boaters na lumayo sa lugar habang ang mga sasakyang panghimpapawid ay nangongolekta ng tubig mula sa lawa.
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