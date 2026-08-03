Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pambobomba ng artilerya ng Zionist regime sa timog Lebanon
Ang artilerya ng Zionist regime ilang oras na ang nakalipas ay nagtarget ng mga paligid na lugar ng bayan ng al-Mansouri sa timog Lebanon.
Beirut – Pambansang Ahensyang Balita ng Lebanon – Ang hukbo ng Zionist regime madaling-araw ngayon, sa pamamagitan ng pagpapaputok ng ilang artilerya, ay matinding nagtarget ng mga lugar sa paligid ng bayan ng al-Mansouri at Majdal Zoun sa timog Lebanon. Batay sa mga field reports, ang mga pag-atakeng ito ay sinamahan ng mabigat na putok ng mga heavy machine gun at paggalaw ng mga armored vehicle sa mga aksis ng lugar, at sa ilang lugar tulad ng "Jabal Ali al-Taher" sa labas ng Nabatieh al-Fawqa, ginamit din ang mga phosphorus bomb na nagdulot ng sunog sa mga olive at pine garden ng mga kalapit na lungsod.
Kasabay ng mga artilerya attacks na ito, ang mga mapagkukunan ng balita ay nag-ulat ng malalakas na pagsabog at malawakang demolition operations sa mga timog na bayan kabilang ang Qana, Haddatha, at Taybeh, at isang Israeli drone ang naghulog ng isang sonic bomb sa lugar ng Bayt al-Sayyad. Ang mga pag-atakeng ito ay naganap sa panahon na ayon sa anunsyo ng Ministry of Health ng Lebanon, mula noong Marso 2 hanggang ngayon, ang mga pag-atake ng Zionist regime sa timog Lebanon ay nagresulta sa pagkamartir ng hindi bababa sa 4,333 katao at pagkasugat ng 12,236 iba pa, at ang mga pwersang mananakop ay pumasok ng higit sa 10 kilometro sa lalim ng teritoryo ng Lebanon. Hanggang Agosto 3, 2026, ang hukbo ng Zionist regime ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pag-atakeng ito.
..........
328
Your Comment