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Video| Panauhin ng mga Puso ng mga Iraqi

4 Agosto 2026 - 13:49
News ID: 1848457
Video| Panauhin ng mga Puso ng mga Iraqi

Panauhin ng mga Puso ng mga Iraqi.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Panauhin ng mga Puso ng mga Iraqi; Mga Luha na Dumaloy Dahil sa Isang Pangalan.

Isang emosyonal na eksena ang nagpakita ng pag-ibig at paggalang ng mga mamamayang Iraqi sa martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Sa kanilang mga panalangin at pag-iyak, ipinakita nila ang lalim ng kanilang pagmamahal at ang kanilang pananabik sa kanya, na ang kanyang pangalan ay naging dahilan ng pagdaloy ng kanilang mga luha.

#Dapat_Tayong_Bumangon

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