Video| Paggunita para sa mga Batang Martir ng Minab sa London

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Paggunita para sa mga Batang Martir ng Minab sa London; Daang-daang Katao ang Nagtipon sa Harap ng Embahada ng US upang Gunitain ang mga Biktima at Ipahayag ang Kanilang Pagkakaisa sa Pamumuno ng Iran.
Noong Linggo, ika-5 ng Abril 2026, isang seremonya ng paggunita para sa mga martir ng paaralan ng Minab ang ginanap sa harap ng Embahada ng Estados Unidos sa London, na dinaluhan ng daan-daang kalahok mula sa iba't ibang nasyonalidad. Ang pagtitipon ay nagbigay-diin sa isang mensahe ng pag-alala at pagkakaisa, kung saan ang mga tagapagsalita ay kinondena ang mga pinaghihinalaang pagsalakay at nanumpa ng katapatan sa kasalukuyang pamumuno ng Iran.
Si Maryam, isang kalahok sa paggunita, ay nagsabi: "Kung paanong ako ay isang tagasunod ng ating martir na lider, ako rin ay isang tagasunod ng bagong lider, at sinasabi ko mula rito, 'Labbaik Ya Khamenei.' Palagi kaming masunurin sa bagong lider, tulad ng pagiging masunurin namin sa aming martir na lider". Ang damdaming ito ay nagpapakita ng pagpapatuloy ng katapatan sa istruktura ng pamumuno ng Iran.
Sa isang eksklusibong panayam, si Elias Bagheri ay nagpahayag ng isang mensahe ng paghamon: "Sinalakay nila ang ating bansa. Dumating ako upang sabihin ang 'Kamatayan sa Amerika.' Tapos na ang panahon na maaari nilang alisin ang isang lider ng isang bansa at pagkatapos ay mag-claim na ito ay tapos na. Hindi, ito ay simula pa lamang. Nagsimula kami mula sa Persian Gulf, at ang digmaang ito ay nagpapatuloy. Dumating kami upang sabihin na kung si Paraon ay nalunod sa Dagat na Pula, ang Amerika ay malulunod sa Persian Gulf". Binigyang-diin ni Bagheri ang pandaigdigang pagkapagod sa pagdanak ng dugo at ipinosisyon ang Islamic Republic of Iran bilang ang tanging banner na nakatayo laban sa mga naturang aksyon.
Nagpahayag ng matinding personal na dalamhati, idinagdag ni Bagheri: "Nais ko sanang namatay ako bago ang aking lider. Nakaramdam ako ng kahihiyan. Nais ko sanang naging sakripisyo kami para sa lider. Wala talaga akong ibang mensahe. Ako ay kanyang lingkod". Nagbigay siya ng pagkakatulad sa pagitan ng pinaghihinalaang "pang-aapi" sa martir na lider, lalo na sa kanyang mga huling araw, at ang pagdurusa ni Imam Ali (sumakanya nawa ang kapayapaan). Napansin ni Bagheri kung paano, pagkatapos ng pagkamartir ni Imam Ali, ang ilan ay nagtanong tungkol sa kanyang mga gawi sa pagdarasal, katulad ng kung paano ang ilang mga tao ay maling inaangkin na ang lider ay pumunta sa Russia o nasa underground bunkers, nang sa katotohanan, "siya ay tumayo nang buong tapang tulad ng isang lalaki". Nagtapos siya sa pamamagitan ng pagpapatunay na makikilala ng mundo ang kahalagahan ng Islamic Republic of Iran at ang papel nito sa pagtatanggol sa mga inaapi.
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