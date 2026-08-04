Video| Mga Batang Maliit Naglilingkod sa mga Pilgrim ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan)

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Batang Maliit Naglilingkod sa mga Pilgrim ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan)
Sa gitna ng milyun-milyong pilgrim ng Arba'in, ang mga batang may maliit na kamay ay nakikilahok sa paglilingkod sa mga panauhin ni Imam Hussein. Nag-aalok sila ng tubig, pagkain, at mga ngiti sa mga pilgrim, na nagpapakita ng kanilang pagmamahal kay Imam Hussein at ang kanilang pagsasanay sa kultura ng paglilingkod at pagiging mapagpatuloy mula sa murang edad.
#Dapat_Tayong_Bumangon
...........
328
Your Comment