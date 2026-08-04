Video| Ang Kapaligiran ng Banal na Karbala Kasabay ng Arba'in ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan)

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Kapaligiran ng Banal na Karbala Kasabay ng Arba'in ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan).
Ang banal na lungsod ng Karbala ay puspos ng espiritwal na kapaligiran at debosyon sa okasyon ng Arba'in ni Imam Hussein, kung saan milyun-milyong pilgrim mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagtipon upang gunitain ang kanyang pagkamartir at ipagpatuloy ang kanyang mensahe ng paglaban at katarungan.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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