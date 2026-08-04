Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Korte ng Amerika: Ang pagbabawal sa paglalakbay ay hindi hadlang sa pagsasama ng mga pamilyang Afghan
Inutusan ng isang pederal na hukuman ng Amerika ang Department of State na suriin at ilabas ang mga dokumento sa paglalakbay ng mga asawa at anak ng ilang Afghan refugee, at nagpasya na ang mga paghihigpit sa paglalakbay ng administrasyon ni Donald Trump ay hindi maaaring hadlangan ang kanilang pagsasama sa kanilang mga pamilya sa Estados Unidos.
Si Anthony Trenga, hukom ng district court ng Amerika, ay nag-utos sa Department of State na ilabas sa loob ng 15 araw ang mga dokumento sa paglalakbay ng mga pamilya ng limang mamamayang Afghan na ang mga kamag-anak ay dati nang nakatanggap ng pahintulot na pumasok sa Amerika.
Inatasan din ng hukuman ang ministeryong ito na muling suriin ang kwalipikasyon ng iba pang mga miyembro ng pamilya nang hindi nagpapataw ng bagong pagbabawal sa paglalakbay at magbigay ng regular na ulat hanggang sa makumpleto ang proseso ng pagsasama ng pamilya.
Ang kasong ito ay inihain sa estado ng Virginia ng isang grupo ng mga Afghan refugee na nagtrabaho kasama ang mga pwersang Amerikano sa panahon ng digmaan sa Afghanistan. Nagtalo sila na ang mga paghihigpit sa paglalakbay ng pamahalaan ng Amerika, na taliwas sa mga umiiral na legal na proteksyon para sa mga asylum seeker at refugee, ay iligal na humadlang sa pagsasama ng kanilang mga asawa at anak sa kanila.
Ang hatol na ito ay inilabas sa panahon na ang mga paghihigpit sa paglalakbay ng Amerika laban sa mga mamamayan ng Afghanistan ay patuloy na nahaharap sa mga legal na hamon.
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