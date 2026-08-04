Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-atake gamit ang explosive boat sa barkong Indian sa Red Sea at paglubog nito
Isang komersyal na barko na pag-aari ng India ang lumubog sa tubig ng Red Sea, sa kanlurang baybayin ng Yemen, matapos itong atakehin ng isang bangkang may dalang explosive materials.
Batay sa mga ulat, ang barkong "Faezeh Noor Olya" ay tinamaan habang dumadaan sa layong humigit-kumulang 13 nautical miles sa timog ng Al-Hudaydah port at lumubog sa tubig.
Kinumpirma ng mga lokal na awtoridad na ang lahat ng 14 na tripulante ng barkong ito — kabilang ang 13 mamamayan ng India at isang Arabo — ay nailigtas ng navy at coast guard ng Yemen at ligtas mula sa anumang pisikal na pinsala.
Sanaa – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang mga lokal at military source ng Yemen noong Miyerkules, Agosto 5, 2026, ay nag-ulat ng pag-atake ng isang explosive boat sa isang komersyal na barkong Indian sa Red Sea. Batay sa mga ulat, ang barkong "Faezeh Noor Olya," na may bandila ng India, ay tinamaan sa layong 13 nautical miles sa timog ng Al-Hudaydah port at lumubog sa tubig. Kinumpirma rin ng Ministry of Transport ng India ang pag-atakeng ito sa kalaunan at tinawag itong "teroristang aksyon."
Kinumpirma ng mga lokal na awtoridad ng Yemen na ang lahat ng 14 na tripulante ng barkong ito (kabilang ang 13 mamamayan ng India at isang Arab national) ay nailigtas ng navy at coast guard ng Yemen at ligtas mula sa anumang pisikal na pinsala. Ang mga military source ng Yemen ay hindi nagbigay ng karagdagang detalye tungkol sa pagkakakilanlan ng mga may sala sa pag-atake, ngunit ang Israeli media, na binanggit ang isang Western official, ay itinuring ang mga grupong kaanib sa axis of resistance kabilang ang Ansarullah ng Yemen bilang responsable sa pag-atakeng ito. Dati rin, noong Hulyo 19, ang isa pang komersyal na barko malapit sa baybayin ng Yemen sa Red Sea ay tinarget ng katulad na pag-atake na nagresulta sa pagsagip sa mga tripulante nito. Hanggang Agosto 5, 2026, ang Ansarullah ng Yemen at ang mga opisyal ng India ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pag-atakeng ito.
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