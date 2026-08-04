Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Politico: Nagpadala ang Amerika ng mga intelligence agent at spy equipment sa Cuba
Nagpadala ang Amerika ng mga spy equipment nito sa Cuba sa mga nakalipas na buwan at pinataas ang bilang ng mga ito.
Ang ganitong mga intelligence activities ay maaaring magpahiwatig ng mga aksyon mula sa military operations ng Amerika sa Cuba hanggang sa pagtaas ng pagsisikap na pukawin ang mga opisyal o ordinaryong mamamayan ng Cuba laban sa pamahalaan.
Sinabi na bukod sa spy equipment, ang mga pwersa ng CIA ay ipinadala rin sa Cuba.
Washington – Ahensyang Balita ng Politico – Batay sa isang ulat na inilabas noong Miyerkules, Agosto 5, 2026, ang Estados Unidos sa mga nakalipas na buwan ay nagpadala ng mga spy equipment at intelligence officers nito sa Cuba. Ang hakbang na ito, na ginawa sa panahon ng pagtaas ng mga tensyon sa pagitan ng Washington at Havana, ay maaaring tanda ng pagdidiin ng mga intelligence operations at maging ng paghahanda para sa military actions. Naniniwala ang mga analista na ang mga paggalaw na ito, na isinasagawa na may layuning makapasok sa mga gobyernong institusyon ng Cuba at pukawin ang mga panloob na kalaban, ay maaaring tasahin sa loob ng balangkas ng patakarang "maximum pressure" ng administrasyon ni Trump laban sa mga bansang tutol sa Amerika.
Ang ulat na ito ay inilabas sa panahon na ang relasyon ng Amerika at Cuba sa mga nakalipas na taon ay sinamahan ng pagtaas ng mga tensyon at pagdidiin ng economic sanctions. Ang Ministry of Foreign Affairs ng Cuba hanggang ngayon ay hindi nagpakita ng reaksiyon sa ulat na ito.
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