Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Takot ng mga opisyal ng Zionist sa posibilidad ng preemptive attack ng Iran
Inamin ng pahayagang Zionist na Maariv ngayong Martes na ang mga opisyal ng rehimeng Israeli ay sineseryoso ang mga banta ng Iran na magsagawa ng isang malawakang preemptive attack.
Ayon sa Maariv, ang mga opisyal ng Israeli ay labis na natatakot na ang armadong pwersa ng Islamic Republic of Iran ay mag-target ng mga estratehikong pasilidad ng rehimeng ito kabilang ang mga power plant, desalination plants, gas platform, at maritime ports.
Iniulat din ng pahayagang ito na, kasabay ng isyung ito, "ang Israeli Navy ay nagsasagawa ng isang malawakang ehersisyo na ginagaya ang digmaan sa maraming prente."
Occupied Jerusalem – Pahayagang Maariv – Ang Hebrew-language na pahayagang ito noong Martes, Agosto 4, 2026, sa isang ulat ay nag-ulat ng matinding takot ng mga matataas na opisyal ng Zionist regime sa posibilidad ng isang malawakang preemptive attack mula sa Iran. Batay sa ulat na ito, ang mga military at security officials ng Israel ay seryosong nag-aalala na ang Tehran, sa pamamagitan ng pagsasamantala sa missile at drone capability nito, ay mag-target ng mga kritikal na pasilidad ng rehimeng ito kabilang ang mga power plant, desalination plants, gas platform, at maritime ports; mga pag-atake na maaaring lubhang makagambala sa pang-araw-araw na buhay sa mga sinasakop na teritoryo at magdulot ng hindi mapapalitang pinsala sa pang-ekonomiya at seguridad na imprastraktura ng Israel.
Ang Maariv, sa pagpapatuloy ng ulat nito, ay tumukoy sa mga depensibong hakbang at kahandaan ng mga pwersang militar ng Israel at sumulat na "ang Israeli Navy ay nagsasagawa ng isang malawakang ehersisyo na ginagaya ang digmaan sa maraming prente." Ang ehersisyong ito, na idinisenyo upang subukan ang kahandaan para sa coordinated attacks mula sa iba't ibang prente (Lebanon, Syria, Gaza, at maging direktang pag-atake mula sa Iran), ay ginagawa sa panahon na ang military tensions sa rehiyon ay umabot sa kanilang pinakamataas na antas mula noong anim na araw na digmaan. Naniniwala ang mga military analyst na ang anumang preemptive attack mula sa Iran ay maaaring ganap na baguhin ang mga security equations ng rehiyon at harapin ang Zionist regime ng mga walang-pantayong hamon. Hanggang Agosto 4, 2026, wala sa mga opisyal ng Iran ang nagkumpirma o tumanggi sa ulat na ito.
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