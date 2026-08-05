Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kim: Pagsisisihan natin ang Japan
Kasunod ng missile test ng Japan gamit ang mga armas ng Amerika, ang kapatid na babae ng pinuno ng North Korea na si Kim Yo Jong ay nagsalita tungkol sa "pagpapagsisi" sa Tokyo at sinabi na ang Pyongyang ay magsasagawa ng "mas maraming military options."
Si Kim, sa pagtukoy sa kamakailang Tomahawk missile test ng Japan mula sa isang destroyer sa Karagatang Pasipiko at sa pakikilahok ng bansang ito sa joint military exercise na pinamumunuan ng Amerika sa Pilipinas noong Mayo, ay nagsabi na ang North Korea ay tutugon sa paraang maramdaman ng Japan na ang seguridad nito ay nasa mas malaking panganib.
Seoul/Pyongyang – Opisyal na Ahensyang Balita ng North Korea – Si Kim Yo Jong, nakatataas na kinatawan at makapangyarihang tagapagsalita ng opisina ng pamumuno ng North Korea, noong Miyerkules, Agosto 5, 2026, na may nagbabantang tono, sa isang pahayag na inilathala sa pamamagitan ng opisyal na ahensya ng balita ng kanilang bansa, ay tumugon sa kamakailang Tomahawk cruise missile test ng Japanese naval forces. Sa pagkondena sa hakbang na ito at gayundin sa pakikilahok ng Tokyo sa joint military exercises sa Amerika sa Pilipinas noong Mayo, nagbabala siya na ang Pyongyang, upang tumugon sa mga bantang ito, ay gagamit ng "mas maraming military options" upang maramdaman ng Japan ang lalim ng panganib.
Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahon na ang Korean Central News Agency ay naglabas din kahapon ng isang pahayag na tinawag ang mga military movements ng Amerika, Japan, at South Korea bilang isang nagbabantang koalisyon at inilarawan ito bilang isang kritikal na punto sa Korean Peninsula. Ayon sa mga analista, ang North Korea, sa pamamagitan ng pagpapalaki sa mga military threats ng Japan, ay aktwal na naghahanap na bigyang-katwiran ang pagpapaunlad ng mga military capabilities nito kabilang ang ballistic missile tests at ang deklarasyon ng presensya ng mga submarine na may dalang cruise missiles. Hanggang Agosto 5, 2026, ang mga opisyal ng Japan at Amerika ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga babalang ito.
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