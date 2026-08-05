Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Walang-pantayong pagtakas ng mga barkong Saudi mula sa Bab el-Mandeb
Habang ang Saudi Arabia ay nag-ulat ng pagbuo ng isang koalisyon ng 14 na bansa para sa proteksyon ng Bab el-Mandeb, ang pinakabagong datos ay nagpapakita na ang pagdaan ng mga barkong nauugnay sa bansang ito sa daang ito ay umabot sa pinakamababang naitalang antas.
Batay sa pagsusuri ng internasyonal na maritime intelligence company na Windward, ang average na araw-araw na pagdaan ng mga barko sa Bab el-Mandeb Strait ay bumaba mula sa humigit-kumulang 30 hanggang 18, na nagpapakita ng 22 porsyentong pagbaba. Ang pagbabang ito sa sektor ng mga tanker ay sinamahan ng 39 porsyentong pagbaba.
Gayundin, hindi bababa sa walong tanker na nauugnay sa Saudi Arabia ang nagbago ng kanilang ruta at bumalik sa pinagmulan.
London – Ahensyang Balita ng Reuters – Habang ang Saudi Arabia ay nag-ulat ng pagbuo ng isang naval coalition na may partisipasyon ng 14 na bansa upang matiyak ang seguridad ng paglalayag sa Red Sea at Bab el-Mandeb Strait, ang pinakabagong datos ng maritime analysis company na "Windward" ay nagpapakita na ang pagdaan ng mga barkong nauugnay sa bansang ito sa daang ito ay umabot sa pinakamababang naitalang antas. Batay sa mga datos na ito, ang average na araw-araw na pagdaan ng mga barko sa Bab el-Mandeb Strait ay bumaba mula sa humigit-kumulang 30 hanggang 18, na katumbas ng 22 porsyentong pagbaba. Ang pagbabang ito sa sektor ng mga tanker ay sinamahan ng 39 porsyentong pagbaba, at hindi bababa sa walong tanker na nauugnay sa Saudi Arabia ang nagbago ng kanilang ruta at bumalik sa pinagmulan.
Ang estadistikang ito ay nagpapakita na ang bagong nabuong koalisyon at ang mga paratang ng Riyadh tungkol sa proteksyon ng Bab el-Mandeb ay hindi nakumbinsi ang mga kumpanya ng pagpapadala at mga Saudi tanker na bumalik sa mga dating ruta. Ang tagapagsalita ng armadong pwersa ng Yemen ay nagpahayag din noong Miyerkules, sa pag-anunsyo ng pag-target sa Saudi tanker na "Wafa" sa hilagang Red Sea, na ang mga operasyon ng pag-target sa mga Saudi tanker sa hilagang Red Sea ay magpapatuloy at paiigtingin upang ang ekwasyon ng "pagkubkob laban sa pagkubkob" ay mapatatag. Batay sa anunsyo ni Yahya Saree, sa pag-atakeng ito, ang kabuuang bilang ng mga Saudi tanker na tinarget mula nang magsimula ang naval blockade ay umabot sa 8, at 29 na tanker ang napigilan sa pagdaan. Hanggang Agosto 5, 2026, ang Saudi Arabia ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga banta na ito at sa malaking pagbaba ng pagdaan sa Bab el-Mandeb.
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