Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Inalis ng US Treasury ang isang Iraqi airline mula sa listahan ng mga anti-Iran sanction
Inalis ng US Department of the Treasury ang pangalan ng airline na "Fly Baghdad" at dalawang sasakyang panghimpapawid na nauugnay dito mula sa listahan ng mga sanction laban sa Iran.
Ang airline na Fly Baghdad ay inilagay sa listahan ng mga sanction laban sa Iran dahil sa tinatawag na koneksyon sa IRGC.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang US Department of the Treasury noong Miyerkules, sa pagpapalabas ng update sa opisyal na website nito, ay inalis ang mga pangalan ng tatlong airline at dalawang sasakyang panghimpapawid na dati ay inilagay sa listahan ng mga sanction sa paratang ng pakikipagtulungan sa IRGC. Batay sa mga inilabas na dokumento, ang mga kumpanyang "Fly Baghdad Airlines," "Iraq Express," at "Fly Baghdad," na lahat ay nakarehistro sa iisang address sa Baghdad at epektibong itinuturing na isang entidad, kasama ang dalawang Boeing 737, ay inalis mula sa listahan ng mga teroristang sanction.
Isang opisyal ng Treasury Department sa panayam sa Fox News ay nagdiin na ang hakbang na ito ay "hindi nagpapahiwatig ng anumang pagbabago sa patakaran ng Amerika sa pamahalaan ng Iran, sa IRGC, o sa anumang iba pang teroristang organisasyon" at ito ay ginawa lamang "bilang bahagi ng isang regular na administratibong proseso" matapos ang pagsusuri ng mga kondisyon na may kaugnayan sa Fly Baghdad.
Gayunpaman, tinasa ng mga analista ng mga usapin sa rehiyon ang hakbang na ito sa loob ng balangkas ng kasalukuyang negosasyon para sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at ang mga likod-ng-eksenang pakikipag-ugnayan ng Washington sa Tehran. Ang ilang mga mapagkukunan ay naniniwala na ito ang unang praktikal at nasasalat na konsesyon ng Amerika sa Iran mula nang ipagpatuloy ang negosasyong pangkapayapaan matapos ang pagkansela ng malawakang military attacks ni Trump. Hanggang Agosto 5, 2026, ang Ministry of Foreign Affairs ng Iran at ang pamahalaan ng Iraq ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa hakbang na ito.
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