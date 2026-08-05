Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ano ang nangyari sa "Rome 2" na negosasyon sa pagitan ng Beirut at Tel Aviv?
Al-Nashra: Ang mga Lebanese source, sa pagtukoy sa pagbibigay-diin ng negotiating delegation ng kanilang bansa sa negosasyon sa Rome sa pangangailangan na sumunod ang Zionist regime sa tigil-putukan at itigil ang mga pagsalakay sa timog Lebanon, ay nagpahayag na ang rehimeng ito ay hindi pinansin ang kahilingan at pagbibigay-diin ng Lebanon.
Ang mga source na ito ay nagpahayag: Ang ikalawang yugto ng negosasyon ay magsisimula ngayong Miyerkules sa 10:00 ng umaga ayon sa oras ng Beirut.
Rome – Opisyal na Ahensyang Balita ng Lebanon – Ang ikapitong yugto ng direktang negosasyon sa pagitan ng Lebanon at ng Zionist regime sa pamamagitan ng pamamagitan ng Amerika ay nagsimula noong Martes, 13 Mordad (Agosto 4), sa embahada ng Estados Unidos sa Rome. Ang mga pag-uusap na ito, na tinutukoy bilang "Rome 2," ay nabuo pagkatapos ng limang yugto ng negosasyon sa Washington at pagkamit ng framework agreement noong Tir (Hulyo), at ang mga teknikal na delegasyon ng dalawang bansa ay nakatuon sa buong pagpapatupad ng kasunduang ito.
Batay sa anunsyo ng mga Lebanese source, ang negotiating delegation ng Beirut ay nagbigay-diin sa pangangailangan na sumunod ang Zionist regime sa tigil-putukan at itigil ang mga pagsalakay sa timog Lebanon, ngunit ayon sa mga source na ito, hindi pinansin ng Tel Aviv ang kahilingang ito. Ang ikalawang yugto ng mga negosasyong ito ay ipagpapatuloy ngayong Miyerkules, 14 Mordad (Agosto 5), sa 10:00 ng umaga ayon sa oras ng Beirut.
Ang framework agreement, na siyang pokus ng mga negosasyong ito, ay nagbibigay-diin sa disarmament ng Hezbollah, unti-unting pag-urong ng hukbo ng Israel mula sa katimugang mga lugar ng Lebanon, at pag-deploy ng hukbo ng Lebanon sa mga tinatawag na "test area." Sa kabila ng pag-alis ng Israel mula sa unang test area sa "Zawtar al-Gharbiyah," ang hukbo ng rehimeng ito ay patuloy na nagsasagawa ng airstrike at malawakang demolitions sa timog Lebanon. Matindi ring tinututulan ng Hezbollah ang mga negosasyong ito at tinawag ito ni Naim Qassem, Pangkalahatang Kalihim ng kilusang ito, bilang "kahihiyan at durog" para sa Lebanon.
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