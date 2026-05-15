Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Bloomberg: Ang UAE ay Nagtangkang Hikayatin ang Saudi Arabia at Iba Pang Bansa sa Gulpo na Sama-samang Salakayin ang Iran sa Simula ng Digmaan, Ngunit Nabigo
Noong simula ng digmaan, si Mohamed bin Zayed, ang pinuno ng UAE, ay nakipag-ugnayan sa iba pang mga pinuno ng rehiyon, kabilang si Mohammed bin Salman, ang Crown Prince ng Saudi, at humiling ng isang kolektibong kampanyang militar laban sa Iran, ngunit tinanggihan ng ibang mga bansa ang kanyang panukala.
Sa panahong iyon, nais din ng administrasyong Trump na ang Saudi Arabia at Qatar ay sumama sa panukalang militar ng UAE laban sa Iran.
