Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:New Yorker: Ano ang Dahilan ng Pagtindig ng Espanya Laban kay Trump?
Si Pedro Sánchez, ang sosyalistang Punong Ministro ng Espanya, ang nanguna sa oposisyon sa digmaan sa Iran mula pa sa simula.
Hindi tulad ng malalaking kapangyarihan sa Europa tulad ng Britanya o Alemanya, ang Espanya ay hindi nakakaramdam ng utang na loob sa Amerika, at naniniwala ang mga politikal na elite nito na tinulungan ng Washington ang pagpapatuloy ng diktadurang Franco sa Espanya pagkatapos ng World War II.
Bukod dito, ang mga patakaran ng sosyalistang gobyerno ni Sánchez ay ganap na salungat sa mga pananaw ni Trump; kabilang dito ang malawak na pamumuhunan ng Espanya sa renewable energy (na itinuturing ni Trump na isang scam), pagbibigay ng legal na pagkakakilanlan sa kalahating milyong ilegal na imigrante (laban sa patakaran ni Trump ng malawakang pagpapatalsik), at pagtatanggol sa United Nations at isang multipolar na mundo.
Naniniwala ang mga opisyal ng Espanya na ang pagpupumilit na ito ay nagmumula sa kanilang pagsunod sa internasyonal na batas, at naniniwala sila na ang mundo ay dapat pamahalaan batay sa mga prinsipyo at batas, hindi batay sa "batas ng gubat" kung saan ang mas malakas na bansa ay sumisira sa mas mahina.
..........
328
Your Comment