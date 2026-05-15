Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Ang Ministro ng Transportasyon ng Espanya ay Sumuporta kay Lamine Yamal Laban sa Mga Paratang ng Rehimeng Siyonista
Si "Óscar Puente," ang Ministro ng Transportasyon ng Espanya, ay sumuporta kay "Lamine Yamal," ang bituin ng club ng Barcelona, matapos siyang akusahan ni "Israel Katz," ang ministro ng digmaan ng rehimeng Siyonista, ng pag-uudyok sa terorismo.
Sa matinding pagpuna sa mga aksyon ng rehimeng Siyonista sa Gaza Strip, inilarawan ni Puente ang mga aksyon ng rehimeng ito bilang barbariko at hinatulan ang mga krimen at pagkawasak na nagresulta mula sa genocide war laban sa mga tao ng Gaza.
Nag-post din ang Ministro ng Transportasyon ng Espanya ng isang larawan ng malawakang pagkawasak na naiwan sa Gaza Strip, na nagbibigay-diin na ang rehimeng Siyonista ay ginawang guho ang buhay sa rehiyong ito.
