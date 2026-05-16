Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :-
Pagtutol ng mga Organisasyong Islamiko sa Amerika laban sa mga Republikano / Ang Kongreso ay naging entablado ng Islamophobia.
Tinuligsa ng Konseho ng mga Organisasyong Islamiko sa Amerika ang mga pagdinig na isinagawa sa ilalim ng pamagat na “Amerikang Malaya sa Sharia” ng mga Republikano, at inilarawan ang hakbang na ito bilang isang kasangkapan upang sandatahin ang estado laban sa mga Muslim at itaguyod ang Islamophobia. Ayon sa mga tagapagtanggol ng karapatang pantao, ang mga pagdinig na ito ay hindi para protektahan ang Konstitusyon, kundi idinisenyo upang ipakita ang komunidad ng mga Muslim bilang mga dayuhan at buhayin ang mga teorya ng sabwatan.
Ipinapakita ng mga nakakabiglang datos na ang mga reklamo kaugnay ng mga anti-Islam na gawain noong 2025 ay umabot na sa pinakamataas na antas nito sa nakalipas na tatlong dekada. Habang tinatawag naman ng mga Demokratiko ang mga pagdinig na ito na isang paglihis sa atensyon ng publiko at isang pag-atake sa kalayaang panrelihiyon, ang mga ulat ay nagpapakita ng hindi pa nagagawang pagtaas ng anti-Muslim na pagtatangi sa hanay ng mga halal na opisyal at sa social media
..........
328
Your Comment