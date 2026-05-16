Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang tigil-putukan sa pagitan ng Lebanon at Israel ay pinalawig nang 45 araw.
Ipinahayag ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Estados Unidos na ang Estados Unidos ang naging tagapaghayag ng dalawang araw ng mga pag-uusap na sinabing lubhang makabuluhan at mahigpit na nakabubuo sa pagitan ng Israel at Lebanon.
Ipinahayag din ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Estados Unidos na ang paglipat sa katahimikan at pagwawakas ng pag-aaway (truce) ay pahihintulutang manatili hanggang sa karagdagang 45 araw, simula Abril 16.
Sa mga nakaraang araw, ilang ulit na diumano’y nilabag ng rehimeng sionista ang sinasabing tigil-putukan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pag-atake sa Lebanon.
..........
328
Your Comment