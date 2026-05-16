Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Mga regalong Tsino, itinapon sa basurahan ng delegasyong Amerikano!.
Sa isang walang katulad na hakbang bago lisanin ang Beijing, itinapon ng mga kasapi ng delegasyon ng Estados Unidos sa basurahan ng paliparan ang lahat ng regalo, badge, at mga pang-alaalang bagay na ibinigay ng kanilang mga tagapaghost na Tsino. Upang maiwasan ang anumang banta sa seguridad, walang anumang bagay mula sa panig ng mga Tsino ang pinahintulutang makapasok sa espesyal na eroplanong pampresidente ng Estados Unidos (Air Force One).
Bukod pa rito, umabot din sa sukdulan ang mga hakbang sa seguridad sa larangang digital; kaya’t ang mga miyembro ng pangkat na ito ay iniwan ang kanilang mga personal na aparato sa Washington at sa buong biyahe ay gumamit lamang ng mga teleponong walang baterya (naka-kable / nasa ilalim ng pagmamanman). Ipinakikita ng matinding pag-uugaling ito ang lalim ng hindi pagtitiwala at ang tindi ng kompetisyong panintelihiya sa pagitan ng dalawang malalaking kapangyarihan sa mundo sa larangan ng cybersecurity.
