Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- $200,000 Gantimpala ng FBI para sa Pagdakip kay 'Monica Witt'; Tumakas na Opisyal ng Amerika, Naglilingkod sa Iran.
Ayon sa ulat ng Fox News:
Si 'Monica Witt', isang dating espesyalista ng Air Force, ay tila tumakas noong 2013 at nagbigay ng mga classified na impormasyon tungkol sa depensa ng pambansang seguridad sa Tehran.
Siya ay inakusahan ng paggamit ng kanyang mga security clearance upang ibunyag ang pagkakakilanlan ng mga dating kasamahan at ang mga detalye ng mga sensitibong proyektong paniktik ng Amerika sa mga ahente ng Iran.
Naniniwala ang mga opisyal ng seguridad ng Amerika na si Witt ay nagsimulang makipagtulungan nang malapit sa mga ahensyang paniktik ng Iran matapos umalis ng bansa, at may papel sa mga cyber-operation laban sa mga tauhang militar ng Amerika
