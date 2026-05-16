Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Pagpuprotesta ng mga mamamayan ng Inglatera laban sa paggamit ng base militar ng Britanya sa digmaan laban sa Iran.
Ayon sa ulat ng BBC:
Nagpulong ang mga nagpoprotesta sa harap ng base militar ng Britanya upang hilingin ang pagtigil ng paggamit sa pasilidad na ito para sa mga operasyon laban sa Iran at ang pag-alis ng mga pwersang Amerikano mula roon.
Bitbit ng mga nagprotesta ang mga banner na may nakasulat na “Itigil ang digmaan laban sa Iran” at “Umalis ang Amerika sa mga base ng Britanya”, habang tinawag nila ang mga patakaran ni Trump na “nakamamatay.”
Isinagawa ang pagtitipon matapos lumabas ang mga ulat hinggil sa paglipad ng mga eroplano ng paniktik upang suportahan ang mga operasyon sa Golpo ng Persia.
Ipinahayag ng mga tagapag‑organisa na ito ay simula ng isang mas malawak na alon ng pagkilos. Naniniwala silang ang gastos ng nasabing tunggalian ay lampas na sa kakayahan ng lipunan at dapat gampanan ng London ang papel ng tagapamagitan sa halip na makiisa sa mga aksyong militar.
