Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Middle East Eye: Bakit Binobomba ng Israel ang mga Unibersidad sa Iran at Pinapatahimik ang mga Unibersidad sa Amerika?.
Ang kampanya ng Israel laban sa mas mataas na edukasyon, na tinatawag ng maraming mananaliksik na “pagpatay sa edukasyon,” ay sumasalamin sa mahabang kasaysayan ng pagkapoot ng Israel sa anumang kulturang akademiko na hindi nito kayang pagharian o kontrolin.
Ang pagtarget sa mga sentrong pang-agham sa Iran at ang pagsisikap na patahimikin ang mga tinig ng mga kritiko sa mga unibersidad sa Estados Unidos ay bahagi ng isang sistematikong estratehiya upang wasakin ang mga institusyong lumilikha ng malayang kaalaman.
..........
328
Your Comment