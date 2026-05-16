Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang Iran ay Hindi Kailanman Nagdulot ng Banta sa mga Bansa ng Rehiyon
Imam Juma ng Baghdad:
Ang Islamic Republic ng Iran, mula nang magtagumpay ang Rebolusyong Islamiko, ay hindi kailanman naging banta sa mga bansa ng rehiyon at palaging sinusuportahan ang adhikain ng Palestina... Ang gobyerno ng Amerika, matapos mabigo sa mga opsyon militar at ekonomiko laban sa Islamic Republic ng Iran, ay naghahanap ng mga bagong paraan ng pagbibigay-diin.
Ang mga kasalukuyang pagbabago at kaganapan sa rehiyon ay hindi maaaring ituring na isang koleksyon ng mga hiwa-hiwalay at magkakahiwalay na insidente; sa halip, ang mga pangyayaring ito ay bahagi ng isang proyektong pampulitika-panseguridad na pinamumunuan ng Amerika, ang rehimeng Zionista, at Inglatera upang muling ayusin ang rehiyon batay sa kanilang mga interes... Ang hinaharap ng Iraq ay dapat itayo sa pundasyon ng kalayaan, pambansang soberanya, at pagpapalakas ng mga institusyong pang-gobyerno at kakayahan ng bansa.
