Thailand Hinihiling sa Iran na Payagan ang mga Barko ng Thailand na Daanan ang Strait of Hormuz
Ayon sa Anatolia, hiniling ng Thailand sa Iran na bigyan ng ligtas na pagdaan ang walong barko na may bandila ng Thailand na nasa dulo ng Strait of Hormuz.
Ang kahilingang ito ay inilahad ni Sihasak Phuangketkeo, ang kanilang ministro ng ugnayang panlabas, sa kanyang pakikipagpulong kay Abbas Araghchi, ang kanyang katapat sa Iran, sa sidelines ng pulong ng mga ministro ng ugnayang panlabas ng mga bansang miyembro ng BRICS sa New Delhi.
Sa isang hindi opisyal na pag-uusap kay Araghchi, ipinahayag ni Sihasak ang kanyang pagkabahala tungkol sa mga tunggalian sa Gitnang Silangan at ang mga pandaigdigang implikasyon nito sa ekonomiya, lalo na ang mga paghihigpit sa nabigasyon na ipinataw sa Strait of Hormuz.
