Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- “Matinding paghina ng kakayahang pandigma” ang dahilan ng hindi pakikilahok ng Inglatera sa digmaan laban sa Iran.
Ibinunyag ng Fox News Network, batay sa dalawang opisyal na ulat mula sa mga sentrong pangkaisipang militar at sa Parlamento ng Britanya, na ang pangunahing dahilan ng hindi pakikilahok ng London sa mga opensibong pag-atake laban sa Iran ay ang **“matinding paghina ng kakayahang pandigma at pagkaubos ng mga imbakan ng armas”** ng nasabing bansa.
