Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :-
42 Mag-aaral Dinukot ng mga Armadong Indibidwal sa Nigeria.
Apatnapu't dalawang mag-aaral ang dinukot ng mga armadong indibidwal sa hilagang-silangang Nigeria.
Sa ngayon, walang grupo ang umaako ng responsibilidad para sa pagdukot na ito sa isang rehiyon kung saan aktibo ang parehong grupong Boko Haram at ISWAP (Islamic State - West Africa Province).
Ayon sa mga ulat ng Nigerian media, bukod sa pakikipaglaban sa mga armadong teroristang grupo, nahaharap din ang bansa sa matinding panggigipit upang labanan ang mga kriminal na sindikato at mga armadong bandido na ang pangunahing motibasyon ay pinansyal.
..........
328
Your Comment