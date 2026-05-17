Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :-
Iskandalong Etikal sa Estados Unidos: Pagbebenta ng mga Bangkay na Ipinagkaloob sa Siyensya para sa "Pagsasanay sa Pakikidigma" ng Hukbong Israel.
Ibinunyag ng mga pahayagang pangkolehiyo sa California na ang dalawang malalaking unibersidad, ang University of Southern California at University of California, San Diego, ay naglipat ng mga bangkay—na kusang-loob na ipinagkaloob ng mga mamamayan para sa layuning pananaliksik—sa militar ng Estados Unidos at mga medikal na tauhan ng Hukbong Israel sa pamamagitan ng isang komersyal na kasunduan.
Ayon sa mga ulat, ginamit ng militar ang mga bangkay na ito sa pamamagitan ng pagpuno ng mga ito ng artipisyal na dugo at paglikha ng mga sugat mula sa mga putok ng baril at pagsabog, upang gayahin ang sitwasyon sa mga frontline para sa pagsasanay sa operasyong militar ng mga sundalong Israeli.
Mariing tinutulan ng mga pamilya ng mga yumao ang nasabing hakbang, na isinagawa nang walang kaalaman o pahintulot nila, at inakusahan nila ang mga unibersidad ng pagtataksil sa tiwalang ibinigay sa kanila.
