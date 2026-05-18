Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Paglalantad ng Papel ng Kalihim ng Digmaan ng Amerika sa Pagpatay sa mga Bata sa Minab
Inihayag ng ulat ng Inspector General ng Pentagon na ang mga aksyon ni Pat Hexter, kabilang ang matinding pagbawas sa badyet at tauhan ng tanggapan ng "Pagbabawas ng Pinsala sa mga Sibilyan," ay halos nag-alis ng kakayahan ng hukbo ng bansang ito na protektahan ang mga sibilyan at naglagay sa kanilang buhay sa panganib. Ipinapakita ng mga istatistika ng organisasyong "Airwars" na ang hukbong Amerikano ay pumatay ng mahigit 2,000 sibilyan sa buong mundo, kabilang ang sa Yemen, Somalia, at Iran, sa ikalawang termino ng pagkapangulo ni Trump.
Sa panahon ng digmaan sa Iran, inihayag ng imbestigasyon ng militar na, taliwas sa pahayag ni Trump, ang pag-atake sa paaralang elementarya na "Shajar-e-Tayyabeh" sa Minab, na nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 150 sibilyan (pangunahin ang mga bata), ay isinagawa ng Amerika.
..........
328
Your Comment