Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Maaaring Pilitin ng Iran ang mga Kumpanya ng Teknolohiya Tulad ng Google at Meta na Sumunod sa Kanilang mga Batas sa Pamamagitan ng Pagbabanta sa mga Submarine Internet Cable sa Strait of Hormuz
Hango sa kanilang mga karanasan sa militar sa Strait of Hormuz, tinatarget na ngayon ng Iran ang mga nakatagong daluyan ng pandaigdigang ekonomiya, ang mga submarine internet cable.
Plano ng Tehran na pilitin ang mga pandaigdigang higanteng teknolohiya tulad ng Google, Microsoft, Meta, at Amazon na sumunod sa kanilang mga batas at maningil ng bayad sa lisensya (pagtawid) mula sa mga kumpanya ng submarine cable.
Sa kabila ng pagsisikap ng mga internasyonal na operator na idirekta ang mga kable patungo sa bahagi ng Oman ng Strait of Hormuz, dalawang pangunahing kable pa rin ang dumadaan mismo sa teritoryal na tubig ng Iran. Nagbabala ang mga eksperto na ang kaalamang ito ng Iran sa imprastraktura ay isang seryosong banta, at anumang sinadyang pinsala sa mga ito ay maaaring magdulot ng isang "digital chain reaction catastrophe," lalo na para sa mga bansa sa Persian Gulf.
..........
328
Your Comment