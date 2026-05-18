Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Bagong Banta at Walang Kabuluhang Banta ni Trump Laban sa Iran!.
Si Donald Trump, ang Pangulo ng Estados Unidos, sa isang bagong mensahe sa social network na "Truth Social," ay inulit ang kanyang mga nakaraang retorika, nagtakda ng isang nagbabantang deadline para sa Tehran, at nagsulat:
Para sa Iran, ang orasan ay tumatakbo at mas mabuting kumilos sila nang mabilis, kung hindi, wala nang matitira sa kanila! Ang oras ay napakahalaga.
Dapat matakot sa akin ang Iran at mag-ingat! Hinihintay namin ang isa pang alok mula sa Iran, bago namin ito salakayin nang may walang kapantay na tindi.
