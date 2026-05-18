Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kontrobersyal na mga Transaksyon ni Trump sa Wall Street; Higit sa 3700 Financial Trades sa Tatlong Buwan
Bloomberg:
Ang mga bagong dokumento sa pananalapi ni Donald Trump ay nagpapakita na siya o ang kanyang mga investment advisor ay nagsagawa ng higit sa 3700 financial trades sa unang tatlong buwan pa lamang ng taon; isang bilang na ikinagulat ng maraming nasa Wall Street.
Ipinapakita ng mga dokumentong ito ang malalaking transaksyon sa mga malalaking kumpanya kabilang ang Nvidia, Microsoft, Boeing, Oracle, Costco, Amazon, Meta, Intel, at Netflix - sa average na higit sa 40 trades bawat araw.
Gayunpaman, itinanggi ng White House ang mga akusasyong ito at binigyang-diin na ang lahat ng pamumuhunan ay pinamamahalaan ng mga independiyenteng institusyong pampinansyal sa pamamagitan ng mga awtomatikong proseso, at si Trump o ang kanyang pamilya ay walang kinalaman sa paggawa ng desisyon sa mga transaksyon.
..........
328
Your Comment