Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Israeli Media: 80 Percent ng mga Sundalo ay Umaalis sa Hukbo Dahil sa mga Problema sa Pag-iisip
Ang pahayagang Israeli na "Haaretz" ay nagbunyag na ang hukbo ng Israel ay nahaharap sa matinding pagtaas sa bilang ng mga pagtakas at pag-alis ng mga sundalo, at 80 porsyento ng mga pag-alis na ito ay dahil sa malubhang problema at karamdaman sa kalusugang pangkaisipan na dulot ng digmaan.
Binibigyang-diin ng ulat na sinusensor ng hukbo ng rehimen ang mga bilang na ito upang maiwasan ang pagkawasak ng moral, habang ang kasalukuyang digmaan ay nagdudulot din ng hindi pa nagagawang mga pinsala at karamdaman sa pag-iisip sa milyun-milyong Israeli.
