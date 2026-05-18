Israeli Media: Bumalik sa Guerrilla Warfare ang Hezbollah
Inamin ng Israeli media noong Lunes ng madaling araw na ang Hezbollah, sa pamamagitan ng pagbabalik sa paraan ng guerrilla warfare, ay nagtagumpay sa paglalagay ng pressure, pagtugis, at pagpapahina sa hukbo ng Israel.
Iniulat ng Channel 13 ng rehimeng Israeli na sa pinakahuling operasyon, natukoy na ng Hezbollah ang ruta ng mga tropang Israeli at nagtanim ng mga pampasabog, na nagresulta sa pagkamatay ng apat na sundalong Israeli.
Idinagdag ng channel na ang Hezbollah ay bumalik sa paraan ng guerrilla warfare, na hindi nangangailangan ng malaking bilang ng mga mandirigma upang maisagawa.
