Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Iran Nais Kontrolin ang Ugat ng Pandaigdigang Internet
Sa isang ulat, sinabi ng CNN:
Naghahanap ang Iran ng bagong paraan upang mapalakas ang impluwensya nito; ang mga underwater internet cable na naglilipat ng malaking bahagi ng internet at financial communications sa pagitan ng Europa, Asia, at mga bansa sa Gulpo.
Idineklara ng mga opisyal ng Iran na ang mga malalaking kumpanya ng teknolohiya tulad ng Google, Microsoft, Meta, at Amazon ay kailangang magbayad para sa pagdaan ng mga cable na ito sa rehiyon at sumunod sa mga batas ng Iran.
..........
328
Your Comment