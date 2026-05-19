Video| Ang Sandali ng Pagsisikap ng Isa sa mga Mandirigma ng Qassam na Mabihag ang Isang Sundalong Zionista

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:- Ang Sandali ng Pagsisikap ng Isa sa mga Mandirigma ng Qassam na Mabihag ang Isang Sundalong Zionista.
Naglabas ang Brigada ng Qassam, ang sangay militar ng kilusang Hamas, ng isang video kung saan ipinakita na ang isa sa kanilang nasawing mandirigma ay nagsikap na bihagin ang isang sugatang sundalong Israeli matapos niyang tanggalan ito ng armas.
Ang nasabing martir at mujahid ay si Tareq Al-Buraym, at ang operasyong ito ay isinagawa sa panahon ng “Bagyong Al-Aqsa” sa nayon ng Abasan Al-Kubra, na matatagpuan sa silangan ng lungsod ng Khan Yunis.
