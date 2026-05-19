Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:- Pag-atake ng drone sa sasakyan ng kumander ng 300th Brigade ng Israel at malawakang putukan ng artilerya at rocket laban sa mga posisyon ng hukbo.
Inanunsyo ng Hezbollah ng Lebanon na nagsagawa ito ng malawakang operasyong putukan laban sa mga posisyon ng hukbong Zionist sa timog Lebanon. Sa pag-atakeng ito, tinarget ang mga posisyon ng hukbong Israeli sa mga pamayanan ng Al-Khiyam, Al-Taybeh, at Deir Mimas, gayundin ang mga lugar ng Khallat Raj, Talat al-Hammas, at Talat al-Uwayda, na pinaputukan ng artilerya at mabibigat na rocket.
Kasabay nito, naiulat din na ang sasakyan ng kumander ng 300th Brigade ng hukbong Israeli sa pamayanang Zionist ng "Shomera" ay tinarget sa isang pag-atake ng drone.
