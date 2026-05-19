Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:- Pagkadismaya ng United Arab Emirates (UAE) sa instrumental na paggamit ni Netanyahu sa Abu Dhabi para sa interes sa halalan.
Isiniwalat ng pahayagang Zionistang Yedioth Ahronoth ang isang tahimik na krisis at nakatagong galit sa loob ng mga lupon ng pamahalaan sa Abu Dhabi. Lumitaw ang damdaming ito matapos gawing instrumento ng malinaw na paggamit ni Benjamin Netanyahu sa UAE para sa kanyang pansariling interes sa pulitika at halalan sa loob ng Israel.
Inihayag ng pahayagang Zionistang Al-Adasa na naglagay ang Tel Aviv ng mga sistema ng depensang "Iron Dome" sa loob ng teritoryo ng UAE upang protektahan ito.
Sa kabila nito, patuloy na nagsisikap ang Abu Dhabi na itago ang kanilang ganap na pagdepende sa militar ng naturang rehimen sa pamamagita pagpapatupad ng patakarang "kawalang-katiyakan" (policy of ambiguity), bunsod ng takot sa posibleng reaksyon ng publiko.iko.
