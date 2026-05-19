Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:- Ang Mabibinbing Pagsasama-sama ng Iran at ng mga Bansang Arab sa Gulf ay Nadusok.
The Wall Street Journal:
Ang panahon ng maingat na pagtatamo ng dekimeng tensyon sa pagitan ng Iran at ilang mga bansa sa Arab sa Gulf ay tuluyang nagwakas na; ang mga diplomatikong pagkakaibigan sa nakaraang mga taon ay higit na naging katulad ng isang mahina at napakahigpit na pagkakasundo, kaysa sa isang tunay na pag-alis sa kompetisyon sa seguridad. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nagsimula nang masira dahil sa naganap na digmaan at magkabilang panig na naglunsad ng mga salungatang pambisita.
Sa kasalukuyan, mas marami nang kasangkapan ang hawak ng Iran upang magpataas ng kanilang presyon—mula sa kanilang mga kakayahan sa missile at drone, hanggang sa kanilang network ng mga prokseng puwersa at pang-estratehiko nilang posisyon sa Gulf at sa Strait of Hormuz. Sa kabilang banda, nananatiling maingat ang Saudi Arabia sa pagpapasimula ng isang mahabang labanan, dahil sa kanilang pangamba na maaaring masira ang kanilang mga ambisyong pang-ekonomiya na plano nilang tahakin.
