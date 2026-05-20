Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang digmaang ipinangako ay lalawak lampas sa rehiyon kung magpapatuloy ang paulit-ulit na agresyon.
Pahayag ng Islamic Revolutionary Guard Corps:
Ang Amerikanong Zionistang kaaway, na paulit-ulit na nabigong matuto mula sa malalaking at estratehikong pagkatalo ng Rebolusyong Islamiko, ay muling nagbitiw ng mga banta. Bagaman kami ay inatake nila gamit ang buong kakayahan ng kanilang dalawang hukbo, na kabilang sa pinakamahal at pinakamalaki sa mundo, hindi pa rin namin inilabas ang lahat ng kapasidad ng Rebolusyong Islamiko laban sa kanila.
