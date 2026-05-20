Video | Tumakas sa Pagsagot ang US Kumander ng CENTCOM Hinggil sa Minab School Crime!

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Tumakas sa Pagsagot ang US Kumander ng CENTCOM Hinggil sa Minab School Crime!
Tagapagbalita ng Sky News sa Kumander ng CENTCOM:
Ilang panahon pa ninyo gustong itago ang inyong sarili sa paninindigang “ang imbestigasyon ay isinasagawa pa”?
May isang pangkat mula sa Sky News na kasalukuyang nasa Minab. Nakita nila kung ano ang nangyari doon. Walang ebidensiyang may missile base doon.
Ilang panahon pa ninyo gustong magtago sa pahayag na ang imbestigasyon ay nagpapatuloy? Mangyaring sabihin man lamang kung kailan matatapos ang imbestigasyon.
Sa halip na sumagot, ang Kumander ng CENTCOM ay nagbago ng direksyon at sinikap na tumakas mula sa reporter—sa tulong ng kanyang mga guwardiya!
