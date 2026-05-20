Video|Pulis ng San Diego: Kasunod ng pamamaril sa isang sentrong Islamiko sa lungsod na ito, limang katao—kabilang ang parehong mga umaatake—ay napata

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Pulis ng San Diego: Kasunod ng pamamaril sa isang sentrong Islamiko sa lungsod na ito, limang katao—kabilang ang parehong mga umaatake—ay napatay.
Inanunsyo ng mga opisyal ng Amerika na ang dalawang kabataang lalaki na nagsagawa ng pamamaril sa isang sentrong Islamiko sa San Diego noong Lunes, ay sina “Cain Clark” (17 taong gulang) at “Caleb Vázquez” (18 taong gulang).
New York Times:
Isinulat sa ulat ng mga tagausig na natagpuan nila ang mga tekstong laban sa Islam sa loob ng sasakyan ng mga hinihinalang salarin sa pag-atake sa sentrong Islamiko sa San Diego.
Naitala rin na sa isa sa mga baril na ginamit sa pag-atake, may nakasulat na mapanlait na pahayag.
Idineklara ng FBI na ang pag-atake sa sentrong Islamiko sa San Diego ay “panloob na terorismo”.
Sa unang reaksyon ni Trump sa pamamaril sa moske ng lungsod ng San Diego, tinawag niya itong “nakakatakot na insidente.”
